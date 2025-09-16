Chivu parla della sfida contro gli olandesi: «L’Inter è una squadra forte, dobbiamo concentrarci sulle cose positive e guardare avanti». Alla vigilia della partita di Champions League contro l’ Ajax, Cristian Chivu ha tenuto la consueta conferenza stampa parlando dell’ Inter, e dell’importanza della prima giornata di Champions League. Chivu ha iniziato la conferenza stampa parlando della situazione dell’ Inter, soffermandosi in particolare sulle critiche ricevute dopo la sconfitta in Serie A contro la Juventus. Il tecnico ha espresso la sua frustrazione per il fatto che, nonostante l’imminente partita di Champions League, il focus continui a ricadere sulle difficoltà in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu alla vigilia di Ajax Inter: «La Champions è il nostro obiettivo, ma non dimentichiamo gli aspetti positivi»