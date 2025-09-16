Tempo di lettura: 2 minuti Visionnaire – Narrazioni tra cinema documentario e teatro, la rassegna curata da Andrea Avagliano, si concluderà venerdì 19 settembre 2025 con l’atteso monologo di Marina Confalone, scritto da Giuseppe Bertolucci. L’appuntamento chiuderà la quinta edizione della rassegna, che quest’anno ha indagato il tema del Divertissement attraverso la ricchezza espressiva della scena napoletana. Un percorso di linguaggi e incontri. La quinta edizione di Visionnaire25 ha proposto un cartellone denso e trasversale, combinando cinema documentario e teatro in formule interdisciplinari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Chiusura in grande stile per Visionnaire25 a Baronissi: Marina Confalone protagonista di Raccionepeccui