Chiusa la statale Incidente stradale mortale | ambulanze e vigili del fuoco sul posto

Caffeinamagazine.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata all’alba di oggi, intorno alle 6, quando la quiete del mattino è stata interrotta da un violento scontro tra due mezzi. Le prime segnalazioni hanno subito fatto scattare i soccorsi, ma fin dal principio la gravità dell’accaduto è apparsa evidente. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono accorsi anche polizia municipale e carabinieri, chiamati a gestire la viabilità e a ricostruire ogni dettaglio dell’impatto. >> “È morto, devo darvi una brutta notizia”. Caterina Balivo interrompe la diretta per dare il triste annuncio. Gelo immediato in studio: “Che peccato.” La vittima è un imprenditore agricolo di 62 anni, Francesco Dioguardi, che si trovava alla guida del suo trattore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusa - statale

Schianto mortale sulla statale, strada chiusa e traffico interrotto: davanti ai soccorritori una scena terribile

Tir perde carico sulla statale 96 in direzione Bari: strada chiusa al traffico

Per alberi pericolanti chiusa temporaneamente la strada statale 124 a Caltagirone

CAMPANIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO LA STATALE 7 “VIA APPIA” A CALVI (BN); Scontro tra un’auto e un tir a Lambrinia, morta una persona: sono in corso accertamenti; Tragedia sulla Romea: incidente mortale a Chioggia, statale chiusa in entrambe le direzioni.

chiusa statale incidente stradaleIncidente sulla E45 ad Acquasparta, furgone invade un'area di cantiere lungo la strada e travolge un operaio. Carreggiata chiusa in direzione Terni - Un grave incidente ha causato la temporanea chiusura della strada statale 3bis Tiberina (E45) in direzione Terni, tra gli svincoli di Acquasparta e Montecastrilli, in provincia di Terni. Segnala corrieredellumbria.it

chiusa statale incidente stradaleIncidente sulla Statale 17 a Pesche. Due feriti, tra cui una donna incinta - Questa mattina, lungo la Strada Statale 17 in territorio di Pesche, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Si legge su ilpuntoamezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusa Statale Incidente Stradale