Chiusa la statale Incidente stradale mortale | ambulanze e vigili del fuoco sul posto
Una tragedia si è consumata all’alba di oggi, intorno alle 6, quando la quiete del mattino è stata interrotta da un violento scontro tra due mezzi. Le prime segnalazioni hanno subito fatto scattare i soccorsi, ma fin dal principio la gravità dell’accaduto è apparsa evidente. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono accorsi anche polizia municipale e carabinieri, chiamati a gestire la viabilità e a ricostruire ogni dettaglio dell’impatto. >> “È morto, devo darvi una brutta notizia”. Caterina Balivo interrompe la diretta per dare il triste annuncio. Gelo immediato in studio: “Che peccato.” La vittima è un imprenditore agricolo di 62 anni, Francesco Dioguardi, che si trovava alla guida del suo trattore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: chiusa - statale
Schianto mortale sulla statale, strada chiusa e traffico interrotto: davanti ai soccorritori una scena terribile
Tir perde carico sulla statale 96 in direzione Bari: strada chiusa al traffico
Per alberi pericolanti chiusa temporaneamente la strada statale 124 a Caltagirone
Per manifestazione di GS. Spezzanese, sabato 13 settembre, dalle 18 alle 23, via Statale a Spezzano sarà chiusa al traffico nel tratto tra la rotatoria con Via 7 F.lli Cervi/via Matteotti e con via A. Cervi/via Nirano I Tronco. I cartelli indicheranno la chiusura del tra - facebook.com Vai su Facebook
+++ANAS: CHIUSA STRADA STATALE 18 TIRRENA INFERIORE A MARATEA PER VERIFICHE TECNICHE SISTEMA DI MONITORAGGIO VERSANTE ROCCIOSO+++ - X Vai su X
CAMPANIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO LA STATALE 7 “VIA APPIA” A CALVI (BN); Scontro tra un’auto e un tir a Lambrinia, morta una persona: sono in corso accertamenti; Tragedia sulla Romea: incidente mortale a Chioggia, statale chiusa in entrambe le direzioni.
Incidente sulla E45 ad Acquasparta, furgone invade un'area di cantiere lungo la strada e travolge un operaio. Carreggiata chiusa in direzione Terni - Un grave incidente ha causato la temporanea chiusura della strada statale 3bis Tiberina (E45) in direzione Terni, tra gli svincoli di Acquasparta e Montecastrilli, in provincia di Terni. Segnala corrieredellumbria.it
Incidente sulla Statale 17 a Pesche. Due feriti, tra cui una donna incinta - Questa mattina, lungo la Strada Statale 17 in territorio di Pesche, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Si legge su ilpuntoamezzogiorno.it