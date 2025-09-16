Chiusa fuori casa prova a rientrare dal cornicione | volo spaventoso è tragedia

In un attimo, il mondo si è capovolto. Un fruscio, un passo falso, un attimo di perdita di equilibrio. L’istinto di una madre, la fretta di tornare dal suo bambino, si è trasformato in un volo nel vuoto. La caduta, un tonfo sordo che ha fatto tremare la terra, ha segnato la fine di quella corsa disperata e l’inizio di una lotta per la vita, in un cortile che fino a un attimo prima era solo una porzione di strada anonima. Il dramma a Oria. Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Oria, dove una donna di 32 anni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono gravi, a seguito di una caduta accidentale mentre cercava di rientrare in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chiusa fuori casa, prova a rientrare dal cornicione: volo spaventoso, è tragedia

