Chiesi nel primo semestre ricavi in crescita a 1,86 mld +13,2%

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - Il Gruppo Chiesi ha annunciato oggi i risultati finanziari per i 6 mesi che si sono conclusi il 30 giugno 2025. I ricavi hanno raggiunto 1,86 miliardi di euro, con una crescita di 201 milioni (+13,2% a tassi di cambio costanti) rispetto al primo semestre 2024. Il margine Ebitda si è confermato intorno al 30%, riflettendo una forte crescita delle vendite e una gestione disciplinata dei costi. "La performance positiva del primo semestre supporta le previsioni per l'intero anno 2025", si legge in una nota. "Vediamo l'opportunità di superare le previsioni per il 2025, nonostante la volatilità valutaria e l'evoluzione delle politiche commerciali nel mercato statunitense". 🔗 Leggi su Iltempo.it

