Chiesi nel primo semestre ricavi in crescita a 1,86 mld +13,2%
Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - Il Gruppo Chiesi ha annunciato oggi i risultati finanziari per i 6 mesi che si sono conclusi il 30 giugno 2025. I ricavi hanno raggiunto 1,86 miliardi di euro, con una crescita di 201 milioni (+13,2% a tassi di cambio costanti) rispetto al primo semestre 2024. Il margine Ebitda si è confermato intorno al 30%, riflettendo una forte crescita delle vendite e una gestione disciplinata dei costi. "La performance positiva del primo semestre supporta le previsioni per l'intero anno 2025", si legge in una nota. "Vediamo l'opportunità di superare le previsioni per il 2025, nonostante la volatilità valutaria e l'evoluzione delle politiche commerciali nel mercato statunitense". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: chiesi - primo
"Il rapporto con Allegri è sempre stato un rapporto sincero, fatto di risate ma anche di tanto altro. A Cagliari il primo anno con lui giocavo sempre 20', a Lecce mi fece entrare con Lazzari nel finale quando eravamo già sotto per 2-0 e nel post partita se la prese c - facebook.com Vai su Facebook
Chiesi, nel primo semestre ricavi in crescita a 1,86 mld (+13,2%); Chiesi, ricavi a 1,86 miliardi di euro nel primo semestre 2025. La BU Global Rare Diseases spinge la crescita; Il gruppo Chiesi accelera la crescita nel primo semestre, ricavi a 1,86 miliardi.
Chiesi, nel primo semestre ricavi in crescita a 1,86 mld (+13,2%) - Il Gruppo Chiesi ha annunciato oggi i risultati finanziari per i 6 mesi che si sono conclusi il 30 giugno 2025. Si legge su adnkronos.com
Il gruppo Chiesi accelera la crescita nel primo semestre - I ricavi hanno raggiunto quota 1,86 miliardi di euro, con una crescita di 201 milioni (+13,2% a CER) rispetto a ... Secondo gazzettadiparma.it