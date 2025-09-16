Chiesi | nel primo semestre ricavi in crescita a 1.86 miliardi di euro

Il Gruppo Chiesi ha annunciato oggi i risultati finanziari per i sei mesi conclusi il 30 giugno 2025 (“H1 2025”). I ricavi hanno raggiunto € 1,86 miliardi, con una crescita di € 201 milioni (+13,2% a CER) rispetto al primo semestre 2024, e il margine EBITDA si è confermato intorno al 30%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it