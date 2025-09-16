Chiellini dice la sua | Tutti contenti per la vittoria con l’Inter Ora sogniamo in grande ma restiamo coi piedi per terra
Chiellini sul trionfo bianconero con l’Inter: «Vittoria importante, ma dobbiamo mantenere l’equilibrio per sognare in grande». Alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha commentato l’importante vittoria della squadra contro l’ Inter e ha espresso le sue considerazioni sulla stagione in corso. Intervistato da Sky Sport, Chiellini ha sottolineato l’entusiasmo che ha accompagnato la vittoria contro i nerazzurri: «Abbiamo vinto contro l’ Inter e siamo tutti contenti. A questa gente basta poco per ritrovare entusiasmo, sta a noi coltivarlo mantenendo il giusto equilibrio. 🔗 Leggi su Internews24.com
