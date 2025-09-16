Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. COSA C’È DI DIVERSO – «Basta vincere, a questa gente basta poco per trovare entusiasmo e stare vicino alla squadra. Sta poi a noi a coltivare questo entusiasmo ma mantenere l’equilibrio. Sono contento di sabato, ma bisogna sempre pesare le cose fatte bene con quelle fatte meno bene. Dobbiamo stare con i piedi ben saldi per terra». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini a Sky: «L’obiettivo della Juve in Champions è quello di migliorare quanto fatto l’anno scorso, il mio sogno è quella di vincerla. I meriti di quest’inizio sono di Tudor, dobbiamo stare con i piedi per terra»