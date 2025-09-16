Chiedono di moderare le parole e chiamano gli avversari peste

Da «Repubblica» e «La Stampa» pacati inviti ad abbassare i toni dopo l’attentato che ha ucciso Kirk. Una saggezza che contrasta con l’aggressivo linguaggio usato contro i sovranismi o in era pandemica. 🔗 Leggi su Laverita.info

