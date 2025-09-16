Chiedono di moderare le parole e chiamano gli avversari peste
Da «Repubblica» e «La Stampa» pacati inviti ad abbassare i toni dopo l’attentato che ha ucciso Kirk. Una saggezza che contrasta con l’aggressivo linguaggio usato contro i sovranismi o in era pandemica. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: chiedono - moderare
Figli amati male arriva a Bologna! Il viaggio del mio romanzo continua: ci vediamo mercoledì 3 settembre, alle 19.00, al Festival Sun Donato (Giardino Parker Lennon). A moderare l'evento sarà Marco Zollo. Al mio fianco, come sempre, ci sarà Paola Consagra, - facebook.com Vai su Facebook