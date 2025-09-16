Chiederò la pena di morte per Tyler Robinson | l’annuncio del procuratore dello Utah Il killer di Kirk aveva confessato l’omicidio al coinquilino

Il procuratore dello Utah, Jeff Gray, ha annunciato oggi che chiederà la pena di morte per Tyler Robinson. Il 22enne è accusato dell’assassinio del conservatore Charlie Kirk. Kirk, fondatore di Turning Point USA e noto alleato di Donald Trump, è stato ucciso il 10 settembre scorso durante un evento all’Università della Valle dello Utah, a Orem. Secondo le autorità, Robinson avrebbe sparato al collo di Kirk da un tetto con un fucile bolt-action. Il caso ha suscitato un ampio dibattito nazionale sulla violenza politica e sulla polarizzazione ideologica negli Stati Uniti. Il procuratore Gray ha definito l’omicidio «una tragedia americana», sottolineando che Kirk è stato ucciso mentre esercitava uno dei diritti fondamentali della democrazia: la libertà di espressione. 🔗 Leggi su Open.online

Marcell Jacobs pensa al ritiro... «Nelle ultime stagioni è diventato difficile rincorrere la condizione tra un infortunio e l'altro». «So di non valere il 10"16 di oggi, ma non so, invece, se vale la pena ancora chiedere di più al mio corpo». Fonte: Rai #Tokyo2025 #W - X Vai su X

