Chi vuole Israele fuori dallo sport si ricordi di Owens-Long a Berlino ’36

Per quanti di noi italiani che amano lo sport sono stati dieci giorni da non dimenticare. Il campionato mondiale di pallavolo femminile che ha visto trionfare la Nazionale femminile italiana guidata dal maestro Velasco, la finale a New York di uno dei quattro slam del tennis dove purtroppo un Jannik Sinner purtroppo irriconoscibile è stato battuto nettamente dal diabolico Carlitos Alcaraz, le medaglie d’argento di Nadia Battocletti e di Antonella Palmisano in due corse mondiali, il mirabolante derby tra i due fratelli Thuram (l’uno con la maglia della Juve, l’altro con la maglia dell’Inter) chiusosi con un fantasmagorico 4-3 a favore del bianconero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chi vuole Israele fuori dallo sport si ricordi di Owens-Long a Berlino ’36

