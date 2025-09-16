Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono i due italiani iscritti al torneo ATP 250 di Stoccolma, in Svezia, dal 13 al 19 ottobre: nei Nordic Open 2025 di tennis gli azzurri, stando alla classifica attuale, non sarebbero teste di serie, ma a definire il seeding sarà il ranking rilasciato dopo i tornei di Tokyo e Pechino di fine settembre. Non ci sono, tra gli iscritti, tennisti attualmente presenti nella top ten del ranking ATP, ma il livello medio è comunque alto, dato che sono in top 20 sia il norvegese Casper Ruud che lo statunitense Tommy Paul, mentre allargando il riscontro alla top 30, saranno al via anche il francese Ugo Humbert, il canadese Denis Shapovalov ed il bulgaro Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi troverà Matteo Berrettini nell’ATP di Stoccolma? Entry-list di buon livello, ma nessun top10