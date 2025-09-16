Chi sono le nuove primarie di ostetricia e geriatria dell’ospedale Bufalini di Cesena

Cesena, 16 settembre 2025 – L’ ospedale Bufalini dà il benvenuto a due nuove direttrici di unità operativa: la dottoressa Gloria Giacomini nominata alla guida della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia e la dottoressa Maria Grazia Covarelli designata a dirigere la struttura complessa di Geriatria. Prosegue così il processo di stabilizzazione per coprire ruoli chiave nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'Ausl Romagna. Le due professioniste sono state presentate oggi, nel corso di una conferenza stampa all’ospedale Bufalini dove erano presenti il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori, la direttrice sanitaria di Ausl Romagna Francesca Bravi e la direttrice della Direzione medica del presidio ospedaliero Cesena Marisa Bagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi sono le nuove primarie di ostetricia e geriatria dell’ospedale Bufalini di Cesena

