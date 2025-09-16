Chi sono i 20 ignoti che sfideranno Conte alla presidenza del M5s Ecco i curricula surreali
Ci siamo. E’ la carica dei 21. Dovevano essere 77 ma tanti sono, alla prova del Comitato di Garanzia, gli aspiranti al ruolo di presidente del Movimento. Non più 70 volte 7 ma 21 sopravviss. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: sono - ignoti
Nel tardo pomeriggio di martedi scorso ignoti si sono introdotti presso la struttura del vecchio Golf Hotel , vandalizzando arredi e sanitari. Il forte rumore proveniente dall' edificio ha allertato le famiglie che abitano nella zona che hanno chiamato i Carabinieri. P - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono i 20 ignoti che sfideranno Conte alla presidenza del M5s. Ecco i curricula surreali; Amadeus riparte con “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”; Oggi in tv: la prima serata di questa sera.