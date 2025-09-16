Chi sono gli ex fidanzati Paola Di Benedetto famosi e belli

Chi sono tutti gli  ex di   Paola di Benedetto? La conduttrice ha vissuto una lunghissima storia d’amore con il calciatore  Matteo Gentili; i due sono stati insieme per quattro anni e ad oggi è la sua relazione più duratura. Poi la influencer ha vissuto un flirt con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto durante l’esperienza televisiva de L’Isola dei famosi. Successivamente è stata legata a  Federico   Rossi, il cantante del duo musicale Benji & Fede. Una storia importante messa a dura prova anche da un periodo molto difficile vissuto dal cantante che ha avuto problemi con l’alcol. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

