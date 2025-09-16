Chi era Matteo Franzoso lo sciatore italiano morto in Cile Una vita spezzata e una carriera tutta da scrivere

Matteo Franzoso avrebbe oggi compiuto 26 anni. Purtroppo, come sappiamo, lo sciatore italiano è morto a Santiago del Cile in seguito alle conseguenze di una caduta dalla dinamica agghiacciante, verificatasi sabato 13 settembre durante una sessione di allenamento a La Parva. Nato a Genova e cresciuto agonisticamente sulle nevi del Sestriere, ottiene i primi risultati di rilievo a livello nazionale nel marzo 2019, quando si laurea campione nazionale junior di slalom. Sono tuttavia le discipline veloci quelle in cui si esprime al meglio, come testimoniato dal risultato conseguito un anno dopo e dal proseguo della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi era Matteo Franzoso, lo sciatore italiano morto in Cile. Una vita spezzata e una carriera tutta da scrivere

In questa notizia si parla di: matteo - franzoso

Sci alpino, brutta caduta in allenamento per Matteo Franzoso sulle nevi in Cile

Matteo Franzoso in coma in Cile dopo una caduta in allenamento: “Importante trauma cranico”

Incidente in Cile: grave caduta in allenamento per lo sciatore genovese Matteo Franzoso

Una tragedia sconvolge lo sci azzurro e tutto lo sport italiano. A due giorni dalla caduta nelle Ande in allenamento con la nazionale di discesa libera, è morto a Santiago del Cile Matteo Franzoso, 25 anni. Lo sciatore azzurro non ha superato le conseguenze d - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in Cile, muore lo sciatore azzurro Matteo Franzoso http://dlvr.it/TN5R9k - X Vai su X

Sestriere piange la scomparsa di Matteo Franzoso, azzurro dello sci, morto tragicamente in allenamento in Cile; Morto Matteo Franzoso sciatore italiano caduto in allenamento in Cile, il dramma dopo il grave incidente; Matteo Franzoso è morto: lo sciatore italiano era caduto in allenamento in Cile · Sci alpino.

Matteo Franzoso è morto in Cile, lo sciatore azzurro non ce l’ha fatta dopo la caduta in allenamento - Una terribile notizia per lo sport italiano e per chi voleva bene a Matteo Franzoso: il 25enne sciatore della squadra azzurra è morto a Santiago del Cile, dove era ricoverato da un paio di giorni in ... Segnala fanpage.it

Chi era Matteo Franzoso, dall'infanzia a Genova alle piste di Sestri Levante: domani avrebbe cmpiuto 26 anni - Fatali per il giovane sciatore azzurro il trauma cranico e il conseguente edema cerebrale causati dalla caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista ... Riporta msn.com