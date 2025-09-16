Chi è Rino Casella professore aggredito all' università di Pisa dai pro Pal con l' accusa di essere sionista

Blitz pro Pal all'Università di Pisa, accuse al "professore sionista" Rino Casella che finisce in ospedale

++ Prof Pisa, accusato di sionismo perché non sono un pro Pal ++ (ANSA) - PISA, 16 SET - "Mi accusano di essere un sionista solo perchè non sono pro Pal dice Rino Casella. "Mi sono preso calci e pugni quando ho cercato di fare da scudo a uno studente pi - X Vai su X

Collettivi violenti Bernini | Quanto accaduto all’università di Pisa è intollerabile E stavolta il Pd non può negare.

Chi è il professor Rino Casella e perché è stato contestato dai pro-Pal all'Università di Pisa? - Il professor Rino Casella è docente associato di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa; il 16 settembre 2025 la sua lezione è stata interrotta ... Riporta tag24.it

