Chi è Rino Casella professore aggredito all' università di Pisa dai pro Pal con l' accusa di essere sionista

Notizie.virgilio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Rino Casella, aggredito durante il blitz pro Palestina all'Università di Pisa, ha dato la sua versione e risposto alle accuse di sionismo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Chi è Rino Casella professore aggredito all'università di Pisa dai pro Pal con l'accusa di essere "sionista"

Blitz pro Pal all'Università di Pisa, accuse al "professore sionista" Rino Casella che finisce in ospedale

Collettivi violenti Bernini | Quanto accaduto all’università di Pisa è intollerabile E stavolta il Pd non può negare.

232 rino casella professoreChi &#232; il professor Rino Casella e perché è stato contestato dai pro-Pal all'Università di Pisa? - Il professor Rino Casella è docente associato di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa; il 16 settembre 2025 la sua lezione è stata interrotta ... Riporta tag24.it

Blitz pro Pal all'Università di Pisa, accuse al "professore sionista" Rino Casella che finisce in ospedale - Blitz pro Palestina all’Università di Pisa: lezione interrotta, contuso il docente Rino Casella. Scrive virgilio.it

