Chi è Michael Telesca il fidanzato di Miss Italia 2025 Katia Buchicchio Lo lascerà come le altre miss? la risposta di lui sui social

Katia Buchicchio è la nuova Miss Italia 2025 e, insieme alla corona, si porta dietro una curiosità che attanaglia tutti: chi è il suo fidanzato? Si chiama Michael Telesca, ha 20 anni, vive ad Anzi, comune in provincia di Potenza di circa 1500 abitanti da cui proviene anche Buchicchio, e gioca a calcio nella polisportiva della suo paese. I due sono una coppia consolidata: a giudicare dalle foto, stanno insieme da quasi quattro anni. La storia d'amore e le reazioni online. Dopo la finale di Porto San Giorgio, che ha incoronato Katia Buchicchio come donna più bella d'Italia, il profilo Instagram di Michael è stato popolato da una inattesa attenzione, tra cui anche alcuni commenti.