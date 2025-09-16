Chi è Michael Telesca fidanzato di Miss Italia 2025Lo lascerà come tutte le Miss la risposta al commento social
Michael Telesca è il fidanzato di Katia Buchicchio, neo eletta Miss Italia 2025. Ha 20 anni, vive ad Anzi (Potenza) e gioca a calcio nella squadra della sua città. I due sono una coppia da circa 4 anni. Sui social, il ragazzo ha risposto ad alcuni commenti che facevano riferimento alla loro relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
