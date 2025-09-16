Chi è Michael Telesca fidanzato di Katia Buchicchio Miss Italia 2025

Michael Telesca è il fidanzato di Katia Buchicchio eletta Miss Italia 2025 nella finale che si è tenuta lo scorso 15 settembre a Porto San Giorgio, nella Marche. I due sarebbero una coppia da quasi 4 anni, come mostrano diversi scatti che li ritraggono insieme sui social in occasioni importanti e nella vita di tutti i giorni. Non si hanno molte informazioni sul suo conto ma, guardando il profilo Instagram, si scopre che vive ad Anzi (Potenza), ha 20 anni e gioca a calcio nella polisportiva della città. Katia Buchicchio si è diplomata al liceo scientifico e ora studia odontoiatria a Roma. Tra le sue passioni c’è il ricamo, un legame forte con la sua terra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

