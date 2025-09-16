Chi è la giornalista Maria Soave figlio Alessandro e marito e la carriera
Maria Soave è una ben nota giornalista, nata il 18 agosto 1976. Divenendo giornalista ha realizzato il suo sogno. Dopo il diploma, ha scelto Lettere Classiche, laureandosi presso l’Università di Perugia. È poi approdata alla scuola di giornalismo in Umbria. Il suo percorso lavorativo ha avuto inizio con Il Messaggero, Il Sole 24 Ore e poi Rcs Media Group. La sua carriera è decollata e nel 2004 è entrata in Rai, lavorando per il Tg3 e poi approdare su Rai1. Qui è diventata caposervizio della redazione interni e conduttrice dell’edizione delle 13:30 del Tg1. Maria Soave è molto attiva sui social ma, nonostante questo, tutela la propria privacy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: giornalista - maria
Unomattina News riparte l’8 settembre, Tiberio Timperi conduce con Maria Soave: “Ho sempre voluto fare il giornalista”
Chi è Maria Soave, giornalista di 1mattina News con Tiberio Timperi
Maria Rosaria Boccia si improvvisa giornalista: l’intervista a Vannacci che fa discutere
Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla: “L’esclusione della giornalista non è censura, ma questione di sicurezza”. L'intervista - facebook.com Vai su Facebook
Bruno Vespa Giornalista - Conduttore Televisivo #aboutme #mariarosariaboccia - X Vai su X
Chi è Maria Soave giornalista di 1mattina News con Tiberio Timperi.
Chi è Alessandro, il figlio della nuova conduttrice di UnoMattinaNews Maria Soave - Maria Soave è la nuova conduttrice di UnoMattinaNews: vediamo insieme chi è il figlio Alessandro e quanti anni ha. Da alphabetcity.it
Maria Soave: chi è la giornalista e conduttrice di 1mattina News al fianco di Tiberio Timperi - Lunedì 8 settembre 2025, Rai1 ha dato il via a 1mattina News, il nuovo contenitore quotidiano che unisce informazione e intrattenimento. Da quilink.it