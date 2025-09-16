Chi è la giornalista Maria Soave figlio Alessandro e marito e la carriera

Maria Soave è una ben nota giornalista, nata il 18 agosto 1976. Divenendo giornalista ha realizzato il suo sogno. Dopo il diploma, ha scelto Lettere Classiche, laureandosi presso l’Università di Perugia. È poi approdata alla scuola di giornalismo in Umbria. Il suo percorso lavorativo ha avuto inizio con Il Messaggero, Il Sole 24 Ore e poi Rcs Media Group. La sua carriera è decollata e nel 2004 è entrata in Rai, lavorando per il Tg3 e poi approdare su Rai1. Qui è diventata caposervizio della redazione interni e conduttrice dell’edizione delle 13:30 del Tg1. Maria Soave è molto attiva sui social ma, nonostante questo, tutela la propria privacy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

