Chi è Katia Buchicchio Miss Italia 2025 la prima con l’apparecchio ai denti

Katia Buchicchio è la prima Miss Italia lucana. La Basilicata non aveva mai visto una sua rappresentante trionfare a Miss Italia. A scrivere la storia è Katia Buchicchio, 18 anni, di Anzi (Potenza), proclamata vincitrice dell’edizione 2025 al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Con i suoi 1,75 metri di altezza e un sorriso reso unico dall’ apparecchio ai denti – dettaglio mai visto prima in un’incoronazione – la giovane studentessa di odontoiatria e protesi dentaria ha conquistato giuria e pubblico. «Una ragazza semplice, della porta accanto» l’ha definita la patron Patrizia Mirigliani. Oltre allo studio, Katia Buchicchio, coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte tramandata dalle nonne e dalle zie, che rappresenta un legame forte con la sua terra. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
