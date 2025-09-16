Chi è il gatto di Pallas | dove vive e quali sono le caratteristiche del felino selvatico più elusivo
Il gatto di Pallas è conosciuto anche come "il gatto delle steppe" o "manul", si tratta di un animale difficilissimo da incontrare (e comunque mai e poi mai bisogna interagire con i selvatici) per il suo comportamento elusivo e perché sono sempre di meno gli esemplari sul Pianeta a causa del cambiamento climatico e della distruzione dell'habitat. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gatto - pallas
Gatto Di Pallas: Manul, antico felino dell’asia centrale dai segreti inaspettati
La prima foto del gatto di Pallas: avvistamento storico per l’animale che non si è mai fatto vedere
Il gatto di Pallas e la prima fotografia del misterioso felino realizzata sull’Himalaya - X Vai su X
Per la prima volta, a quasi 5.000 metri di quota, le fototrappole hanno catturato l’immagine del misterioso gatto di Pallas nell’Arunachal Pradesh, nel cuore dell’Himalaya orientale - facebook.com Vai su Facebook
Chi è il gatto di Pallas: dove vive e quali sono le caratteristiche del felino selvatico più elusivo - Il gatto di Pallas è conosciuto anche come "il gatto delle steppe" o "manul", si tratta di un animale difficilissimo da incontrare ... Riporta fanpage.it
Il “fantasma dell’Himalaya” fotografato per la prima volta a 5mila metri di quota: ecco il volto del gatto di Pallas - 000 metri, le fototrappole immortalano il misterioso gatto di Pallas per la prima volta: un avvistamento storico. Secondo greenme.it