Chi è Gabriele Greco il marito di Noemi | Mi ha incastrato e ci siamo sposati

Il marito di Noemi è Gabriele Greco, bassista al quale è legata da una lunga storia d'amore: i due sono convolati a nozze nel 2018 con una cerimonia tenutasi alla Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Stasera vedremo la voce di Se Ti Innamori Muori nella nuova edizione di Io Canto Family, show condotto da Michelle Hunziker in onda dalle 21:40 su Canale 5 dove sarà in giuria insieme a Patty Pravo. Poco prima di conoscere il grande successo con la partecipazione alla seconda edizione di X Factor che la lanciava nel mondo della musica, Noemi incontra il bassista Gabriele Greco. Nato a Roma nel 1984 è un polistrumentista: Gabriele ha conseguito il diploma al Conservatorio Santa Cecilia in pianoforte, per poi approcciarsi al basso in adolescenza.

