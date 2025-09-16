Chi è Filippo Mane italiano finito al Borussia Dortmund che a 17 anni aveva già stregato Mancini

Alto 188 centimetri e voluto fortemente dal Borussia Dortmund. Filippo Mane, il giovanissimo italiano che sta conquistando sempre più spazio in Germania ora punta alla Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

