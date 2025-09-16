Chi è Filippo Mane italiano finito al Borussia Dortmund che a 17 anni aveva già stregato Mancini
Alto 188 centimetri e voluto fortemente dal Borussia Dortmund. Filippo Mane, il giovanissimo italiano che sta conquistando sempre più spazio in Germania ora punta alla Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Esordio da incubo per Filippo Mané col Borussia Dortmund in Bundesliga: disastro dell’azzurro
Arrivato 4 anni fa nel Borussia Dortmund per giocare nell'under-17, #Filippo #Mane ha fatto il suo esordio in Bundesliga. Peccato per il rigore procurato ed il conseguente cartellino rosso. - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Mane, il futuro italiano della difesa del Borussia Dortmund - Escludendo Giovanni Federico, italiano nato e cresciuto in Germania, fino ad oggi l’unico giocatore partito dallo stivale ad avere giocato con la maglia giallonera del Borussia Dortmund è Ciro ... Scrive tuttosport.com
Filippo Mané nuova stella del Bor. Dortmund? L'italiano firma il primo contratto pro - Un talento italiano (con origini senegalesi): Filippo Calixte Mané, 19enne difensore centrale nato a Magenta e trasferitosi in Germania nel 2022 dopo le ... Segnala tuttomercatoweb.com