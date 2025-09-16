Chi è Alberto Rimedio l’arbitro di questa sera di Freeze – Chi sta fermo vince!
Alberto Rimedio nutre sin da giovane la passione per il calcio. Inizia dall’altra parte della barricata, arrivando a giocare in Serie C. Arriverà anche in orbita Sampdoria prima di prendere la decisione che che porterà ad una svolta nella sua vita. Appende giovanissimo gli scarpini al chiodo consapevole del fatto che la carriera da calciatore non gli avrebbe regalato grandi soddisfazioni e decide di passare al giornalismo. È telecronista delle partite di calcio della Nazionale italiana di calcio per Rai Sport a partire dal settembre 2014: è stato inizialmente affiancato da Stefano Bizzotto, per passare dopo a Giovanni Trapattoni e da Walter Zenga a Euro 20161, da Alberto Zaccheroni e nuovamente da Walter Zenga da novembre 2017, per poi essere affiancato da settembre 2018 da Antonio Di Gennaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
