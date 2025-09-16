Chi come me al Franco Parenti

Cinque ragazzi protagonisti, di cui si sentirà parlare. Torna lo spettacolo “Chi come me“ che ha già stregato oltre 15.000 spettatori immergendoli in una profonda e toccante esperienza umana testimoniata dagli innumerevoli messaggi ricevuti da adolescenti, genitori, psicologi e giovani in cura. Al Franco Parenti l’opera di Andrée Ruth Shammah, dal 22 settembre al 26 ottobre in Sala A2A. Si ride e si piange scrutando il disagio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

