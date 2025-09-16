Cinque ragazzi protagonisti, di cui si sentirà parlare. Torna lo spettacolo “Chi come me“ che ha già stregato oltre 15.000 spettatori immergendoli in una profonda e toccante esperienza umana testimoniata dagli innumerevoli messaggi ricevuti da adolescenti, genitori, psicologi e giovani in cura. Al Franco Parenti l’opera di Andrée Ruth Shammah, dal 22 settembre al 26 ottobre in Sala A2A. Si ride e si piange scrutando il disagio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi come me al Franco Parenti