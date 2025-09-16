Chi come me al Franco Parenti
Cinque ragazzi protagonisti, di cui si sentirà parlare. Torna lo spettacolo “Chi come me“ che ha già stregato oltre 15.000 spettatori immergendoli in una profonda e toccante esperienza umana testimoniata dagli innumerevoli messaggi ricevuti da adolescenti, genitori, psicologi e giovani in cura. Al Franco Parenti l’opera di Andrée Ruth Shammah, dal 22 settembre al 26 ottobre in Sala A2A. Si ride e si piange scrutando il disagio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: franco - parenti
I prossimi eventi da non perdere al Teatro Franco Parenti
Al Teatro Franco Parenti Emmanuelle De Villepin presenta “L’incidente”
A.R.S, SCAENICA Installazione permanente e collages di Giulo Paolini per il 50esimo del Teatro Franco Parenti Giulio Paolini, uno dei protagonisti della scena artistica internazionale, ha creato A.R.S. scaenica nel 2024 per la conclusione delle manifestazioni - facebook.com Vai su Facebook
Infine ho assistito alla Prima dello spettacolo #Hermèstories al Teatro Franco Parenti, tra colori, eleganza, storia della moda e creatività. Un progetto originale per raccontare una bellissima ed ispirante avventura - X Vai su X
Chi come me al Franco Parenti; Anniversari grandi maestri del ‘900 • 13 Ott 2025 • Il Parenti; Hermès ci invita al Teatro Franco Parenti per raccontarci, con uno spettacolo ironico e poetico, la sua incredibile storia.
Hermès sceglie il Teatro Franco Parenti di Milano per la pièce ‘Hermèstories’ - Da domani e fino al 21 settembre il Teatro Franco Parenti di Milano ospiterà 'Hermèstories'. Scrive pambianconews.com
Gli oggetti del desiderio nella favola di Hermés: la storia della maison al teatro Franco Parenti - Dalle origini fino al successo della maison in uno spettacolo ambientato nella Parigi della Belle Époque, scritto e diretto da Pauline Bayle ... Riporta milano.repubblica.it