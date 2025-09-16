Checco er Carettiere compie 90 anni La storia e i piatti dell' iconica trattoria di Trastevere
Bene o male a Roma tutti conoscono Checco er Carettiere. È una delle trattorie trasteverine, oggi evolutesi in un vero e proprio ristorante, più storiche e più famose del rione romano. Dietro c’è ancora la stessa famiglia, giunta ormai alla quarta generazione, che sta per festeggiare 90 anni di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
