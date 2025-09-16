Che squallore le parole di Fedez su Sinner ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto
Fedez torna al centro della bufera con una nuova provocazione che ha indignato il web. Stavolta, a finire nel mirino del rapper non è un collega, ma Jannik Sinner, simbolo dell’Italia sportiva e attualmente numero 2 del tennis mondiale. In una strofa pubblicata nelle sue storie Instagram, l’artista milanese ha fatto un chiaro riferimento al tennista altoatesino con una frase che ha immediatamente acceso le polemiche, accusata di essere di cattivo gusto e offensiva. Mentre si prepara per il concerto-evento al Forum di Assago, Fedez sembra più concentrato a lanciare frecciate che a scrivere testi capaci di unire. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: squallore - parole
Ormai è guerra tra Raoul Bova e Fabrizio Corona, volano parole pesanti: «Schifo e squallore»
Renzi, parole orripilanti, Meloni faccia dimettere Ciriani RENZI, parole orripilanti, Meloni faccia dimettere Ciriani 'Ministro insulso, premier metta la museruola ai suoi pitbull' (ANSA) - MILANO, 12 SET - "Ho letto una dichiarazione orripilante di uno dei ministri pi - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Charlie Kirk dello scorso aprile, oggi, suonano quasi come una profezia. Nelle ore successive al suo assassinio, un omicidio politico che lascia sconvolti, sui social, sui giornali e sulle televisioni abbiamo purtroppo assistito a una lunga e squallida - X Vai su X
Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto.
Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler” - Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie ... Come scrive msn.com
Il New York celebra ancora Sinner. E le parole sulla famiglia emozionano gli americani: "Nei momenti importanti.." - Il figlio d'Italia, il figlio di Sesto che tra le montagne riprende a respirare sia quando vince sia ... Si legge su corrieredellosport.it