Fedez torna al centro della bufera con una nuova provocazione che ha indignato il web. Stavolta, a finire nel mirino del rapper non è un collega, ma Jannik Sinner, simbolo dell’Italia sportiva e attualmente numero 2 del tennis mondiale. In una strofa pubblicata nelle sue storie Instagram, l’artista milanese ha fatto un chiaro riferimento al tennista altoatesino con una frase che ha immediatamente acceso le polemiche, accusata di essere di cattivo gusto e offensiva. Mentre si prepara per il concerto-evento al Forum di Assago, Fedez sembra più concentrato a lanciare frecciate che a scrivere testi capaci di unire. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto.

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: "Ha l'accento di Hitler" - Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie

