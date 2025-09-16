Che diavolo c’è sulla banconota da 50 euro? È un ponte | la Bce interviene per tacitare le proteste bulgare video

Sulla banconota da 50 euro appare il diavolo: il tam tam social che rimbalza dalla Bulgaria è diventato un caso politico che ha costretto a intervenire direttamente la Bce, che ha parlato di un effetto ottico sicuramente non voluto da chi ha disegnato e stampato la banconota in questione. Nessuno avrebbe immaginato che la presidente della Bce, Lagarde avrebbe avuto una simile grana politica. La grana imprevedibile per Lagarde. Il giorno dopo in cui migliaia di persone, a Sofia e in altre città, sono scese in piazza per domandare le dimissioni del governo e contestare l’introduzione dell’euro, a partire dal prossimo primo gennaio, la Bce è dovuta intervenire su un tema apparentemente irrituale, ma che ha acceso il dibattito in Bulgaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

