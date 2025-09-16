Che cos’è Sentinella dell’Est
Il nome della nuova operazione decisa dalla Nato è Sentinella dell’Est. E il lavoro delle sentinelle è quello di controllare una posizione, dare l’allarme e, in estremo, nel caso difendersi da un attacco. Così, dopo il misterioso – e lasciatemi dire un po’ sospetto – attacco dei droni avvenuto la scorsa settimana, secondo i vertici dell’Alleanza Atlantica qualcosa andava fatto, ovvero schierare difese in Polonia e Romania. Chi è nato negli anni Sessanta sente il ritorno di una Cortina di ferro e di una divisione dell’Europa che pareva caduta insieme alle lastre di cemento del muro di Berlino nel novembre 1989. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: sentinella - nato
La Nato lancia l’operazione militare “Sentinella orientale”. Rutte: “Droni sulla Polonia inaccettabili”
Nato,Rutte annuncia Sentinella dell'Est
La NATO lancia la missione Sentinella Orientale
Mosca: “La Nato è già in guerra”. Un drone russo sui cieli romeni. Giochi pericolosi. In Polonia più truppe atlantiste per l’operazione “Sentinella dell’Est”. Altri 40 milioni di aiuti europei (di Michela A. G. Iaccarino) - X Vai su X
NELL’EUROPA DELL’EST SOFFIA ARIA DI GUERRA, LA NATO LANCIA SENTINELLA DELL’EST. TRUMP: “PUTIN, LA PAZIENZA STA FINENDO” Movimenti tra Polonia e Bielorussia: esercitazioni russe al confine, la Nato risponde con “Sentinella dell’Est”. S - facebook.com Vai su Facebook