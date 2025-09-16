Che cos’è Sentinella dell’Est

Il nome della nuova operazione decisa dalla Nato è Sentinella dell’Est. E il lavoro delle sentinelle è quello di controllare una posizione, dare l’allarme e, in estremo, nel caso difendersi da un attacco. Così, dopo il misterioso – e lasciatemi dire un po’ sospetto – attacco dei droni avvenuto la scorsa settimana, secondo i vertici dell’Alleanza Atlantica qualcosa andava fatto, ovvero schierare difese in Polonia e Romania. Chi è nato negli anni Sessanta sente il ritorno di una Cortina di ferro e di una divisione dell’Europa che pareva caduta insieme alle lastre di cemento del muro di Berlino nel novembre 1989. 🔗 Leggi su Panorama.it

