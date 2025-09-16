Charlie Sheen | Negli anni ' 80 Bill Clinton cercò di fregarmi la fidanzata

La star di Platoon e Scary Movie 3 ha raccontato nel memoir un aneddoto che riguarda l'ex presidente degli Stati Uniti d'America. Nel memoir The Book of Sheen, uscito settimana scorsa, Charlie Sheen ha raccontato un episodio avvenuto negli anni '80, quando era impegnato nella lavorazione del film In tre si litiga meglio. Sheen ha raccontato l'episodio di una visita a Bill Clinton, futuro presidente USA e all'epoca governatore dell'Arkansas, mentre stava girando gli esterni del film del 1987. Bill Clinton voleva provarci con la fidanzata di Charlie Sheen Secondo la versione dell'attore, insieme alle co-star Alan Ruck e Kerri Green, fu invitato alla residenza del governatore per una sessione fotografica, alla quale partecipò anche la fidanzata di Sheen dell'epoca, Dolly Fox. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Charlie Sheen: "Negli anni '80 Bill Clinton cercò di fregarmi la fidanzata"

