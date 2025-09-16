charlie kirk tra logica e maieutica socratica

Roma, 16 ser – Ancora Charlie Kirk. Purtroppo. Non per raccontare il funerale o per aggiungere macabri dettagli al delitto, come se quello che abbiamo visto non sia già abbastanza. Parliamo di Charlie Kirk per parlare dell’Italia. Di come si è palesata l’intellighenzia rossa che si è confermata fomentatrice rancorosa e spargitrice d’odio. Non faremo l’elenco dei commenti sciorinati dagli intellettò progressisti, scritti dai giornalisti militanti e profusi da principesse del foro. L’ignoranza rossa. Si sono già abbondantemente auto-qualificati tutti per quello che sono. Imbottiti di ideologia un tanto al kilo al punto da fare la figura degli ignoranti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

