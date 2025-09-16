Charlie Kirk Procuratore chiederà pena di morte per Tyler Robinson Al coinquilino scriveva | Vado a farlo fuori

Aveva informato il compagno di stanza con il quale avrebbe avuto una relazione di essere uscito per "eliminare Charlie Kirk". La Procura chiederà per il 22enne Tyler Robinson la pena di morte. Lo studente avrebbe detto ai familiari di aver agito poiché Kirk "diffondeva troppo odio".

Omicidio Kirk il Pm dello Utah chiederà la pena di morte per Robinson.

