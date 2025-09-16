Charlie Kirk il Consiglio regionale si apre con un minuto di silenzio per l’attivista Usa La Lega con i cartelli | Uno di noi

Milano, 16 settembre 2025 – Alla riapertura dei lavori dopo la pausa estiva, come richiesto dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, il Consiglio regionale della Lombardia ha ricordato con un minuto di silenzio l'attivista conservatore statunitense Charlie Kirk, ucciso durante un evento in Università nello Utah. Contestualmente l'Aula ha ricordato anche la deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman, uccisa in casa insieme al marito il 14 giugno. "Di opinioni politiche differenti, sono entrambi purtroppo vittime di un odio ingiustificabile che qui, oggi, vogliamo fortemente condannare tutti insieme" ha detto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

