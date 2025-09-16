Nelle interazioni degli account di Charlie Kirk c’erano i segnali di una progressiva radicalizzazione del dibattito politico online statunitense, quanto quello che si sviluppava nelle comunità cognitive presidiate dal fondatore di Turning Point USA. L’ indizio che poteva essere colto per tempo e che doveva accendere più di un campanello d’allarme è quello dell’aumento considerevole di commenti lasciati dai follower sotto ai post pubblicati da Kirk sull’account di Youtube e sulla pagina Facebook – quest’ultima il giorno dell’attentato nel campus della Utah Valley University ha visto crescere la propria fanbase di oltre 3,3 milioni di nuovi follower. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Charlie Kirk e la radicalizzazione dei commenti. L’analisi di Arcadia