Charlie Kaufman racconta la sua frustrazione per l' interruzione di Later the War e la difficoltà nel trovare finanziamenti
Charlie Kaufman è il geniale autore dietro a titoli come Essere John Malkovich, Se mi lasci ti cancello, Synecdoche, New York. Pochi mesi fa aveva annunciato un nuovo progetto, Later the War, sospeso a metà riprese, e a The Guardian racconta la sua frustrazione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Charlie Kaufman racconta la storia di 'fantasmi' in How to Shoot a Ghost, ecco il trailer del corto
Charlie Kaufman, il nuovo film con Eddie Redmayne è bloccato: “Non si fidano a darmi soldi"
Trailer per HOW TO SHOOT A GHOST, il corto di Charlie Kaufman atteso fuori competizione a #Venezia82 il 1° Settembre. Il regista ritrova Jessie Buckley, qui con Josef Akiki, per raccontare, in 27 minuti, la storia di due fantasmi sullo sfondo di Atene.
