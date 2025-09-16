Qui centrosinistra, verso le elezioni regionali. Per il Pd ecco la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, che è anche candidata nella circoscrizione di Ancona. Bomprezzi, campagna elettorale alla volata conclusiva. Le sue impressioni? "Da segretaria regionale e candidata ho scelto di stare tra le persone, ascoltandone problemi e aspettative. In questa campagna elettorale ho percepito un bisogno diffuso di cambiamento, quasi di aria nuova. La destra ha dalla sua risorse economiche ingenti e potere, con una campagna molto aggressiva. Ma non bastano manifesti e slogan: i cittadini chiedono risposte concrete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chantal Bomprezzi: "Fallimento sanità, da qui una svolta"