Chantal Bomprezzi | Fallimento sanità da qui una svolta

Ilrestodelcarlino.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qui centrosinistra, verso le elezioni regionali. Per il Pd ecco la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, che è anche candidata nella circoscrizione di Ancona. Bomprezzi, campagna elettorale alla volata conclusiva. Le sue impressioni? "Da segretaria regionale e candidata ho scelto di stare tra le persone, ascoltandone problemi e aspettative. In questa campagna elettorale ho percepito un bisogno diffuso di cambiamento, quasi di aria nuova. La destra ha dalla sua risorse economiche ingenti e potere, con una campagna molto aggressiva. Ma non bastano manifesti e slogan: i cittadini chiedono risposte concrete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chantal Bomprezzi: "Fallimento sanità, da qui una svolta"

