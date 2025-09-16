Una sentenza netta che arriva direttamente dall’ex azzurro, protagonista in una delle ultime sfide contro i Cityzens. Le sue parole fanno ben sperare i tifosi partenopei. Tra 48 ore il Napoli tornerà ad assaporare quella Champions che è tanto mancata l’anno scorso al popolo napoletano. Gli azzurri faranno visita ai ragazzi di Guardiola, in quello stadio tanto caro a tutti i tifosi partenopei. Proprio lì, all’Etihad, il Napoli tornò a giocare la competizione dalle grandi orecchie dopo 21 anni dall’ultima volta. Un 1-1 che resterà impresso nella mente di tutti, con quel gol di Cavani che fece impazzire il settore ospite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Champions, uno degli eroi del Napoli di Mazzarri netto sul City: “Possiamo batterli”