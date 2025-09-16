Champions rimonta Juve | Vlahovic trascina i bianconeri Kelly firma il 4-4 con il Borussia Dortmund

Ilfogliettone.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(foto x.comjuventusfc) La Juventus di Igor Tudor ha esordito in Champions League con una partita che resterà impressa nella memoria dei tifosi. Una sfida al cardiopalma, giocata contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium, che ha regalato emozioni e colpi di scena fino all’ultimo respiro. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, la ripresa si è trasformata in una giostra di gol, ribaltamenti e incredibili colpi di scena, culminati nel 4-4 firmato da Vlahovic e Kelly nei minuti di recupero. Il copione sembrava scritto: tedeschi avanti, Juve sempre a rincorrere, fino al rigore di Bensebaini che pareva aver messo il sigillo sulla vittoria del Dortmund. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

champions rimonta juve vlahovic trascina i bianconeri kelly firma il 4 4 con il borussia dortmund

© Ilfogliettone.it - Champions, rimonta Juve: Vlahovic trascina i bianconeri, Kelly firma il 4-4 con il Borussia Dortmund

In questa notizia si parla di: champions - rimonta

Risultati Champions League: Mbappé rimonta De Zerbi, impresa del Qarabag col Benfica

Champions League, una Juventus folle rimonta il Dortmund: 4-4 da brividi allo Stadium

Rimonta folle della Juventus in Champions League! Dortmund raggiunto al 96?, vincono Arsenal e Real Madrid

Juve da non credere! Da 2-4 a 4-4 col Borussia, pareggia Kelly al 96'; Juve-Borussia Dortmund, esordio folle in Champions League: doppietta pazzesca di Vlahovic LIVE; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, risultato finale della partita di Champions League: doppietta Vlahovic, gli highlights.

champions rimonta juve vlahovicChampions League, debutto folle della Juventus: 4-4 con il Borussia Dortmund - I bianconeri hanno pareggiato all'Allianz Stadium al termine di una spettacolare partita d'esordio in Champions League ... Riporta sportal.it

champions rimonta juve vlahovicLa Juve non muore mai, 4-4 da urlo contro il Borussia: Vlahovic, Yildiz e Kelly show - 4 contro il Borussia Dortmund con un'incredibile rimonta nel recupero ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Champions Rimonta Juve Vlahovic