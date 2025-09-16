Champions rimonta Juve | Vlahovic trascina i bianconeri Kelly firma il 4-4 con il Borussia Dortmund
(foto x.comjuventusfc) La Juventus di Igor Tudor ha esordito in Champions League con una partita che resterà impressa nella memoria dei tifosi. Una sfida al cardiopalma, giocata contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium, che ha regalato emozioni e colpi di scena fino all’ultimo respiro. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, la ripresa si è trasformata in una giostra di gol, ribaltamenti e incredibili colpi di scena, culminati nel 4-4 firmato da Vlahovic e Kelly nei minuti di recupero. Il copione sembrava scritto: tedeschi avanti, Juve sempre a rincorrere, fino al rigore di Bensebaini che pareva aver messo il sigillo sulla vittoria del Dortmund. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
