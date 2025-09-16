Champions | rimonta Juve con Borussia Dortmund | dal 2-4 a 4-4 Strepitosa doppietta di Vlahovic Pagelle Gli altri risultati

uve sbadata in difesa, ma strepitosa davanti: dopo il 4-3 nel derby d'Italia la 'prima' in Champions della Juventus è altrettanto folle. I bianconeri pareggiano 4-4 contro il Borussia Dortmund rimontando due reti nel recupero, quando ormai i gialloneri pregustavano un successo prezioso, maturato in una ripresa senza un attimo di respiro, in controtendenza con un primo tempo soporifero. E' ancora Vlahovic – che si conferma on fire quando entra dalla panchina - a salvare la Signora con due gol e l'assist decisivo per il tuffo disperato di Kelly, che al 96' manda i titoli di coda su una sfida senza capo né coda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

