Champions | rimonta Juve con Borussia Dortmund | dal 2-4 a 4-4 Strepitosa doppietta di Vlahovic Pagelle Gli altri risultati

Firenzepost.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

uve sbadata in difesa, ma strepitosa davanti: dopo il 4-3 nel derby d'Italia la 'prima' in Champions della Juventus è altrettanto folle. I bianconeri pareggiano 4-4 contro il Borussia Dortmund rimontando due reti nel recupero, quando ormai i gialloneri pregustavano un successo prezioso, maturato in una ripresa senza un attimo di respiro, in controtendenza con un primo tempo soporifero. E' ancora Vlahovic – che si conferma on fire quando entra dalla panchina - a salvare la Signora con due gol e l'assist decisivo per il tuffo disperato di Kelly, che al 96' manda i titoli di coda su una sfida senza capo né coda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

champions rimonta juve con borussia dortmund dal 2 4 a 4 4 strepitosa doppietta di vlahovic pagelle gli altri risultati

© Firenzepost.it - Champions: rimonta Juve con Borussia Dortmund: dal 2-4 a 4-4. Strepitosa doppietta di Vlahovic. Pagelle. Gli altri risultati

In questa notizia si parla di: champions - rimonta

Risultati Champions League: Mbappé rimonta De Zerbi, impresa del Qarabag col Benfica

Champions League, una Juventus folle rimonta il Dortmund: 4-4 da brividi allo Stadium

Rimonta folle della Juventus in Champions League! Dortmund raggiunto al 96?, vincono Arsenal e Real Madrid

Juve da non credere! Da 2-4 a 4-4 col Borussia, pareggia Kelly al 96'; Juve-Borussia Dortmund 4-4 in Champions, pioggia di gol e miracolo bianconero; Juventus-Borussia 4-4, Del Piero: Pareggio che vale più di un punto.

champions rimonta juve borussiaChampions League, debutto folle della Juventus: 4-4 con il Borussia Dortmund - I bianconeri hanno pareggiato all'Allianz Stadium al termine di una spettacolare partita d'esordio in Champions League ... Si legge su sportal.it

champions rimonta juve borussiaChampions, pareggio pirotecnico tra Juventus e Borussia Dortmund: finisce 4-4 allo Stadium - Rimonta incredibile dei bianconeri, che trovano il pareggio con i gol nel recupero di Vlahovic (94') e Kelly (96'). Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Champions Rimonta Juve Borussia