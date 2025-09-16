La nuova Champions ci ha già dato delle indicazioni lo scorso anno. In questo nuovo mondo basta un pareggio in più per cambiare il destino. E le soglie diventano delle stelle comete da inseguire (AnsaFoto) – serieanews.com Da quando la Champions League ha cambiato faccia sta diventando tutto anche un po’ un rebus matematico. Niente più gironcini da quattro, ma un campionato unico con 36 squadre e otto partite a testa: un format che ha rivoluzionato le abitudini dei tifosi e ha messo gli allenatori davanti a un calcolo nuovo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Champions, quanti punti servono per passare il turno e quanti per i playoff