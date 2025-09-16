Champions oggi la Juve fa l’esordio contro il Borussia Dortmund | Tudor sceglie il tridente pesante ma senza Vlahovic

Tre vittorie su tre in Serie A, nove punti e una vittoria – l’ultima – per 4-3 contro l’Inter al termine di una rimonta pazzesca. La Juventus arriva come meglio non poteva all’esordio in Champions League 202526 contro il Borussia Dortmund allo Juventus Stadium. Partire con il piede giusto è fondamentale – soprattutto contro una squadra di livello simile – e per questo motivo Igor Tudor schiera il miglior undici a disposizione, con un tridente inedito in questa stagione: Jonathan David punta centrale, Kenan Yildiz e Lois Openda alle sue spalle. Tre giocatori molto offensivi per avere il massimo della qualità negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Champions, oggi la Juve fa l’esordio contro il Borussia Dortmund: Tudor sceglie il tridente “pesante”, ma senza Vlahovic

