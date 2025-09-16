Champions League una Juventus folle rimonta il Dortmund | 4-4 da brividi allo Stadium
Champions League, serata pazzesca a Torino: i bianconeri di Tudor sotto di due gol trovano il pari al 94’ e al 95’. Vlahovic protagonista con una doppietta, Yildiz incanta, ma la difesa resta un rebus. Una notte da montagne russe all’Allianz Stadium, dove la Juventus ha esordito nella Champions League 202526 con un incredibile 4-4 contro il Borussia Dortmund. Sotto di due reti fino al 90’, i bianconeri hanno acciuffato un pari che sa di impresa grazie a una doppietta nel recupero di Dusan Vlahovic, con tanto di assist decisivo per il colpo di testa di Kelly a tempo scaduto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
