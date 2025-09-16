Champions League | Real Madrid di misura sul Marsiglia di De Zerbi l’Arsenal espugna Bilbao

Nella nuova Champions League sorridono le big: i Blancos regolano i francesi 2-1, i Gunners vincono a San Mamés. Juventus e Borussia regalano spettacolo con un 4-4 da brividi. Serata intensa di Champions League, con vittorie in trasferta e successi di prestigio nei primi impegni della fase a campionato. Al Santiago Bernabéu, il Real Madrid piega 2-1 il Marsiglia di Roberto De Zerbi, mostrando solidità e cinismo nei momenti chiave. Non basta ai francesi la buona organizzazione di gioco, i Blancos colpiscono con la qualità delle loro stelle e si confermano squadra da battere. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

