Champions League per il Napoli subito debutto di fuoco col City

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli si prepara al ritorno in Champions League con una sfida da brividi: il 18 settembre gli azzurri faranno visita al Manchester City, tra le grandi favorite per la vittoria finale. Un esordio che metterà subito alla prova la squadra di Conte, chiamata a confrontarsi con una delle corazzate del calcio europeo. L’attesa è enorme, e l’Etihad Stadium si prepara a vivere una notte di grande calcio. Analizzando le scommesse Champions League, emerge chiaramente la difficoltà della trasferta inglese: 1.68 la quota del successo dei Citizens, 3.80 per il pareggio e 4.75 per una vittoria del Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Champions League, per il Napoli subito debutto di fuoco col City

