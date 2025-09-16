Champions League oggi Juve-Borussia Dortmund – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna la Champions League e c'è subito un big match per la Juventus. Oggi, martedì 16 settembre, i bianconeri ospitano il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium di Torino nella prima giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Tudor, prima in Serie A, è reduce dal successo al fotofinish contro l'Inter, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi - La prima giornata della Champions League è l’occasione per omaggiare un grande della musica italiana, Claudio Baglioni, nel quarantesimo anniversario del leggendario album " La vita è adesso ”" ... Riporta sport.sky.it

Champions, oggi la Juve fa l’esordio contro il Borussia Dortmund: Tudor sceglie il tridente “pesante”, ma senza Vlahovic - Tre vittorie su tre in Serie A, nove punti e una vittoria – l’ultima – per 4- Scrive ilfattoquotidiano.it