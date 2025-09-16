Champions League LIVE | Athletic Bilbao-Arsenal PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise Benfica-Qarabag Juventus-Borussia Dortmund Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

2025-09-16 18:51:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Al via la fase a campionato dell’edizione 20252026. Pronti, partenza, via! Inizia la fase a campionato della Champions League 20252026, che si chiuderà con la finale di sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria. Martedì si giocano le prime sei gare della prima giornata. Alle ore 18:45 l’Arsenal espugna il campo dell’Athletic Bilbao, mentre a sorpresa il PSV Eindhoven cade in casa contro l’Union Saint Gilloise. Poi alle ore 21 Benfica (in vantaggio grazie a un colpo di testa dell’ex bianconero Enzo Barrenechea), Juventus, Real Madrid (Alexander-Arnold subito fuori per infortunio) e Tottenham giocano in casa rispettivamente contro Qarabag, Borussia Dortmund, Marsiglia e Villarreal, subito sotto per colpa di una clamorosa papera del portiere Luiz Junior su un apparentemente innocuo cross fuori misura di Bergvall. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

