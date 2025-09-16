Champions League le partite di oggi in TV | orario e calendario della prima giornata

Le partite di Champions oggi in tv e il programma di tutte le italiane, con indicazione di orari e dove vederle in tv e in streaming su Sky, NOW e Amazon. Juventus-Borussia Dortmund in campo alle 21. Domani alle 21 ci sono Ajax-Inter e PSG-Atalanta, giovedì Manchester City-Napoli (ore 21). 🔗 Leggi su Fanpage.it

