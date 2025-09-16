Champions League Juventus-Borussia Dortmund 4-4 Partita folle allo Stadium | gol e highlights
All’Allianz Stadium va in scena una delle partite più pazze della recente storia europea della Juventus. All’esordio stagionale in Champions League, i bianconeri pareggiano 4-4 contro il Borussia Dortmund al termine di un match vietato ai deboli di cuore.La partitaIl primo tempo non lascia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
